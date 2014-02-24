纽约期市：期糖和阿拉比卡咖啡升至数月高位，因担心巴西天气干燥损害作物

路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至三个月高位，因投资人纷纷回补空头，而阿拉比卡咖啡上涨至16个月高点，两个市场均忧虑巴西天气乾燥将可能损害作物。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货几无变动，交投清淡。

原糖期货录得约五个月来最大单日涨幅，因全球最大的糖和乙醇交易商Copersucar表示，巴西东南地区的乾燥天气可能令2014/15年蔗糖收成下降。

ICE-3月原糖期货 大涨0.69美分，或4.1%，收报每磅17.41美分，盘中触及17.67美分，为近月合约自11月20日来最高。

LIFFE-白糖期货 大涨11.40美元，或2.4%，收报每吨477.30美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跳涨6.85美分，或4%，收报每磅1.7635美元，盘中触及2012年10月来最高水平1.7935。该合约14日相对强弱指标为大约83，仍呈现技术性超买。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 上涨48美元，或2.5%，收报每吨2,003美元，此前触及九个月高位2,045美元。

ICE-5月可可 涨8美元，或0.3%，收报每吨2,958美元。LIFFE-5月可可期货 下跌2英镑，或0.1%，收报每吨1,846英镑。(完)

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