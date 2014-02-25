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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 04:55 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡和期糖从数月高位回落

路透纽约/伦敦2月25日 - 阿拉比卡咖啡和原糖期货周二由升转跌。因巴西天气干旱令作物前景恶化，带动盘中升至数月高位，但在尾盘出现锁定获利卖盘。

洲际交易所(ICE)和伦敦可可期货下跌。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.10美分，或0.06%，收报每磅1.7625美元，此前攀升至16个半月高位1.8125美元。交易所数据显示，周一未平仓合约在四个交易日内首次增加，小升207口，至161,971口，当日市场上涨。

“没有人希望持有多头头寸至明日，因为没有人知道明天市场方向如何。”一美国交易员说。

阿拉比卡咖啡价格目前较一个月前的水平上升超过50%，当时预期巴西将出产5,100-6,000万包(每包60公斤)咖啡。

“巴西乾旱通常在10/11月，当巴西没有及时迎来降雨。我们从来没有见过在1/2月雨季高峰期间出现如此长期的干旱，”一欧洲分析师说。

“市场可能轻易回落5-10%，”分析师说。

交易员和分析师说，巴西严重干旱将不仅影响2014/15年作物，也将降低2015/16年产出。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 上涨14美元，或0.7%，收报每吨2,017美元。

ICE原糖期货尾盘走低，3月原糖期货 跌0.07美分，或0.4%，收报每磅17.34美分，稍早触及17.77美分峰值，为近月合约自2013年11月来最高。

该合约将在周五到期。ICE数据显示，未平仓合约减少23,012口，至38,518口。

LIFFE-白糖期货 下跌0.70美元，或0.1%，收报每吨476.60美元。

ICE-5月可可 下跌37美元，或1.3%，收报每吨2,921美元。LIFFE-5月可可期货 下跌25英镑，或1.4%，收报每吨1,821英镑。(完)

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