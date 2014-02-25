纽约期市：阿拉比卡咖啡和期糖从数月高位回落

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约/伦敦2月25日 - 阿拉比卡咖啡和原糖期货周二由升转跌。因巴西天气干旱令作物前景恶化，带动盘中升至数月高位，但在尾盘出现锁定获利卖盘。
洲际交易所(ICE)和伦敦可可期货下跌。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.10美分，或0.06%，收报每磅1.7625美元，此前攀升至16个半月高位1.8125美元。交易所数据显示，周一未平仓合约在四个交易日内首次增加，小升207口，至161,971口，当日市场上涨。
“没有人希望持有多头头寸至明日，因为没有人知道明天市场方向如何。”一美国交易员说。
阿拉比卡咖啡价格目前较一个月前的水平上升超过50%，当时预期巴西将出产5,100-6,000万包(每包60公斤)咖啡。
“巴西乾旱通常在10/11月，当巴西没有及时迎来降雨。我们从来没有见过在1/2月雨季高峰期间出现如此长期的干旱，”一欧洲分析师说。
“市场可能轻易回落5-10%，”分析师说。
交易员和分析师说，巴西严重干旱将不仅影响2014/15年作物，也将降低2015/16年产出。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 上涨14美元，或0.7%，收报每吨2,017美元。
ICE原糖期货尾盘走低，3月原糖期货 跌0.07美分，或0.4%，收报每磅17.34美分，稍早触及17.77美分峰值，为近月合约自2013年11月来最高。
该合约将在周五到期。ICE数据显示，未平仓合约减少23,012口，至38,518口。
LIFFE-白糖期货 下跌0.70美元，或0.1%，收报每吨476.60美元。
ICE-5月可可 下跌37美元，或1.3%，收报每吨2,921美元。LIFFE-5月可可期货 下跌25英镑，或1.4%，收报每吨1,821英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申