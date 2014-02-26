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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 04:26 BJT

纽约期市：乾旱损害报告推动阿拉比卡咖啡期货走坚，期糖缩减跌幅

路透纽约/伦敦2月26日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三转跌为升，之前巴西政府表示，乾旱导致该国主要种植区近半数咖啡豆受损。

原糖缩减跌幅，美国ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货在震荡交投中小涨。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.45美分，或0.8%，报每磅1.7770美元，逼近前一日触及的16个月高位1.8125美元，之前急跌3%，至日低1.7105美元。

一份巴西政府的研究显示，在受创最严重的主要种植区，干热天气已导致多达45%的咖啡豆受损。

阿拉比卡咖啡期货可能录得近20年来最大单月涨幅。本月迄今，该合约已累积攀升约36%，今年迄今的累积涨幅超过53%。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌21美元，或1%，报每吨1,996美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅17.29美分，远高于日低16.61美分。

Liffe-5月白糖期货 跌0.60美元，或0.1%，收报每吨476美元。

ICE-5月可可期货 收涨11美元，或0.4%，报每吨2,932美元。Liffe-5月可可期货 升6英镑，或0.3%，收报每吨1,827美元。 (完)

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