纽约期市：阿拉比卡咖啡期货接近近期峰值，原糖期货升至11月来最高

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四再次由跌转升，回到本周稍早触及的16个月高位附近，原糖升至三个半月高点，受累于全球最大的阿拉比卡咖啡豆和甘蔗种植国巴西对这两种作物的受损情况进行评估。
ICE和伦敦可可期货均上涨。
一份巴西地区政府的研究报告和一大型出口商的言论令市场的忧虑加重，投资人担忧，自12月底以来的乾热天气将导致巴西的咖啡豆减产多至15%。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.60美分，或0.9%，报每磅1.7930美元，略低于周二触及的16个月高位1.8125美元。
交易员表示，大量商业卖盘令阿拉比卡咖啡期货稍早受压。随着这些卖盘枯竭，且一些咖啡加工商在市场买入，阿拉比卡咖啡期货由跌转升。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收高38美元，或1.9%，报每吨2,034美元。
ICE-3月原糖期货 收涨0.15美分，或0.9%，报每磅17.44美分。交投最活跃的5月原糖期货 升0.4美分或2.3%，收报18.07美分，此前升至11月5日来最高的18.13美分。
Liffe-5月白糖期货 涨7.50美元，或1.6%，收报每吨483.50美元。
Liffe-5月可可期货 升10英镑，或0.5%，收报每吨1,837美元。ICE-5月可可期货 收涨23美元，或0.8%，报每吨2,955美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。