纽约期市：阿拉比卡咖啡期货接近近期峰值，原糖期货升至11月来最高

路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四再次由跌转升，回到本周稍早触及的16个月高位附近，原糖升至三个半月高点，受累于全球最大的阿拉比卡咖啡豆和甘蔗种植国巴西对这两种作物的受损情况进行评估。

ICE和伦敦可可期货均上涨。

一份巴西地区政府的研究报告和一大型出口商的言论令市场的忧虑加重，投资人担忧，自12月底以来的乾热天气将导致巴西的咖啡豆减产多至15%。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.60美分，或0.9%，报每磅1.7930美元，略低于周二触及的16个月高位1.8125美元。

交易员表示，大量商业卖盘令阿拉比卡咖啡期货稍早受压。随着这些卖盘枯竭，且一些咖啡加工商在市场买入，阿拉比卡咖啡期货由跌转升。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收高38美元，或1.9%，报每吨2,034美元。

ICE-3月原糖期货 收涨0.15美分，或0.9%，报每磅17.44美分。交投最活跃的5月原糖期货 升0.4美分或2.3%，收报18.07美分，此前升至11月5日来最高的18.13美分。

Liffe-5月白糖期货 涨7.50美元，或1.6%，收报每吨483.50美元。

Liffe-5月可可期货 升10英镑，或0.5%，收报每吨1,837美元。ICE-5月可可期货 收涨23美元，或0.8%，报每吨2,955美元。(完)

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