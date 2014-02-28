纽约期市：ICE原糖期货在震荡交投中下跌，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦2月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，在3月合约收盘时到期前，套利交易使市场走势震荡，而阿拉比卡咖啡期货接近17个月高位，本月升幅为约20年来最大。

纽约和伦敦可可期货上涨，因预期今年将再次出现供应短缺。

期糖和咖啡在2月均录得巨大涨幅，因巴西天气干燥令人忧虑该国的作物收成。巴西是全球最大的甘蔗和咖啡豆种植国。

近几日巴西降雨增加，令市忧虑缓解。

ICE-3月原糖期货 大跌0.97美分，或5.6%，报每磅16.47美分，该合约在收盘时到期。

近月原糖合约 从本周触及的三个月高位17.77美分回落，因对期货合约的到期交割需求不足，以及担忧价格反弹过度。

交投最活跃的5月原糖期货 跌幅较小，收低0.41美分或2.3%，收报17.66美分。

巴西天气乾燥引发投资人回补空头，令近月合约在2月攀升5.9%，录得2013年9月来最大单月涨幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 跌7.20美元，或1.5%，收报每吨476.30美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1美分，或0.6%，报每磅1.8030美元。

阿拉比卡咖啡期货在2月暴涨41.7%，为1994年6月来最大月度升幅，此前因巴西1月天气炎热，交易商下调巴西咖啡收成预估，且投资人担忧巴西长时间干燥天气将降低咖啡豆收成。

罗布斯塔咖啡价格跟随纽约市场走高，指标合约在2月劲升12.8%。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 收高9美元，或0.4%，报每吨2,043美元。

Liffe-5月可可期货 升7英镑，或0.4%，收报每吨1,844美元。ICE-5月可可期货 收涨2美元，或0.07%，报每吨2,957美元。(完)

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