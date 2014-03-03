纽约期市：ICE咖啡急升至两年高位，因尾盘一轮买盘涌入

路透纽约/伦敦3月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升至两年高位，接近每磅2美元，因技术性投资人在尾盘买入，且预期最大咖啡豆种植国巴西部份地区天气乾燥，继续燃点对作物收成将受到影响的忧虑。

ICE原糖上涨，因巴西受干旱影响的甘蔗种植区降雨有限，且因巴西正放嘉年华假期，许多潜在卖家放假。纽约和伦敦可可均下跌。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 急升13.15美分，或7.3%，报每磅1.9345美元，此前触及2012年3月来最高的1.9780美元。

目前尾盘买入的原因尚不明确，尽管稍早在约1.8240美元出发了技术性买盘，此为阿拉比卡咖啡在2011年触及的34年高位的38.2%费波纳奇技术回档位。

交易员表示，价格上涨没有遇到很大阻力，因为许多巴西交易商在放假。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收高55美元，或2.7%，报每吨2,098美元。

阿拉比卡咖啡今日在汤森路透/CoreCommodity CRB指数中表现最强，该指数跳涨1.1%，至2012年10月来最高水平，因投资人对俄罗斯和乌克兰紧张局势不断升级作反应。

ICE-5月原糖期货 收升0.14美分，或0.8%，收报17.80美分。

LIFFE-5月白糖期货 涨1.50美元，或0.3%，收报每吨477.80美元。

Liffe-5月可可期货 跌19英镑，或1%，收报每吨1,825美元。ICE-5月可可期货 收低39美元，或1.3%，报每吨2,918美元。(完)

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