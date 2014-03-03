纽约期市：ICE咖啡急升至两年高位，因尾盘一轮买盘涌入

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透纽约/伦敦3月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升至两年高位，接近每磅2美元，因技术性投资人在尾盘买入，且预期最大咖啡豆种植国巴西部份地区天气乾燥，继续燃点对作物收成将受到影响的忧虑。
ICE原糖上涨，因巴西受干旱影响的甘蔗种植区降雨有限，且因巴西正放嘉年华假期，许多潜在卖家放假。纽约和伦敦可可均下跌。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 急升13.15美分，或7.3%，报每磅1.9345美元，此前触及2012年3月来最高的1.9780美元。
目前尾盘买入的原因尚不明确，尽管稍早在约1.8240美元出发了技术性买盘，此为阿拉比卡咖啡在2011年触及的34年高位的38.2%费波纳奇技术回档位。
交易员表示，价格上涨没有遇到很大阻力，因为许多巴西交易商在放假。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收高55美元，或2.7%，报每吨2,098美元。
阿拉比卡咖啡今日在汤森路透/CoreCommodity CRB指数中表现最强，该指数跳涨1.1%，至2012年10月来最高水平，因投资人对俄罗斯和乌克兰紧张局势不断升级作反应。
ICE-5月原糖期货 收升0.14美分，或0.8%，收报17.80美分。
LIFFE-5月白糖期货 涨1.50美元，或0.3%，收报每吨477.80美元。
Liffe-5月可可期货 跌19英镑，或1%，收报每吨1,825美元。ICE-5月可可期货 收低39美元，或1.3%，报每吨2,918美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)