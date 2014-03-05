纽约期市：阿拉比卡咖啡两年来首次升穿2美元，因忧虑巴西干旱

路透纽约/伦敦3月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三升至每磅2美元以上，为两年来首次，因对巴西干旱将持续损害作物的忧虑令市场交投震荡，投资者大举买入。

ICE原糖期货跳涨至四个月高位，纽约和伦敦可可期货也上涨。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 暴涨16.95美分，或9.1%，报每磅2.0240美元，自2012年3月5日来首次收在2美元关键心理关口以上。该合约的升幅在收盘前最后18分钟大幅扩大，期间的成交量占全日总成交量的12%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)次月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.6%，报每吨2,065美元。

期糖方面，对巴西干旱将损害甘蔗收成的忧虑，扶助期糖升至四个月高位。巴西也是全球最大的蔗糖种植国。

ICE-5月原糖期货 收升0.49美分，或2.8%，收报每磅18.23美分，此前升至四个月高位18.28美分。

LIFFE-5月白糖期货 上涨8.60美元，或1.8%，收报每吨485.10美元。

ICE-5月可可期货 收高14美元，或0.5%，报每吨2,970美元。Liffe-5月可可期货 升5英镑，或0.3%，收报每吨1,849美元。(完)

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