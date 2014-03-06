纽约期市：咖啡从两年高位回落，期糖从四个月高点下滑

路透纽约/伦敦3月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货市场周四交投继续震荡，从上日触及的两年高位回落，因巴西部份咖啡豆种植地区迎来急需的降雨，投资人锁定获利卖出。

美国原糖期货一度上升至四个月高位，且触及技术阻力，之后缩减升幅。可可几无变动。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下跌6.85美分，或3.4%，报每磅1.9555美元，昨日触及2.0410的两年高位。该合约仍然超买，14日相对强弱指标为大约74，周一为88，此为1994年来最高水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收升18美元，或0.9%，报每吨2,083美元。

期糖缩减涨幅，盘中触及四个月高位。指标合约面临在大约18.43美分的技术阻力，该处是从2012年高位的38.3%费波纳奇回档技术位。巴西乾旱天气支撑期糖价格，尽管分析师警告，涨势可能失去动能，因回补空头买盘消退。

ICE-5月原糖期货 收低0.09美分，或0.5%，收报每磅18.32美分，此前升至10月底来最高的18.47美分。ICE数据显示，周三未平仓合约在八个交易日内首次上升，增加5,337口，至793,290口。

一交易商表示，技术支撑位料在17.79美分。

LIFFE-5月白糖期货 上涨0.60美元，或0.1%，收报每吨485.70美元。

ICE-5月可可期货 收跌9美元，或0.3%，报每吨2,961美元。Liffe-5月可可期货 跌4英镑，或0.2%，收报每吨1,845英镑。(完)

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