纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及两年高位，因巴西周末降雨量不及预期

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透纽约/伦敦3月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一攀升至两年高位，但成交清淡，之前最大种植国巴西的咖啡豆种植带周末的降雨量不及预期，使2014/15年全球咖啡豆供应可能出现短缺。
Liffe罗布斯塔咖啡也攀升至一年高位，ICE原糖期货走坚，可可期货在触及两年半高位后小涨。
一位美国交易商称，“(巴西)周末的降雨量不及预期，的确引发市场今日上午攀升。”他还补充说，看似主要是投机客在买入。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.55美分，或3.3%，报每磅2.0340美元，稍早触及2012年2月以来最高2.0685美元。
Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 收涨48美元，或2.3%，报每吨2,147美元，为一年高位。
ICE-5月原糖期货 收高0.21美分，或1.2%，报每磅18.22美分。Liffe-5月白糖期货 攀升2.70美元，或0.6%，收报每吨478.10美元。
ICE-5月可可期货 收涨3美元，或0.1%，报每吨2,984美元，市场逼近上月触及的两年半高位3,002美元。Liffe-5月可可期货 收涨4英镑，或0.2%，报每吨1,860英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1