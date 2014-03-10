纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及两年高位，因巴西周末降雨量不及预期

路透纽约/伦敦3月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一攀升至两年高位，但成交清淡，之前最大种植国巴西的咖啡豆种植带周末的降雨量不及预期，使2014/15年全球咖啡豆供应可能出现短缺。

Liffe罗布斯塔咖啡也攀升至一年高位，ICE原糖期货走坚，可可期货在触及两年半高位后小涨。

一位美国交易商称，“(巴西)周末的降雨量不及预期，的确引发市场今日上午攀升。”他还补充说，看似主要是投机客在买入。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.55美分，或3.3%，报每磅2.0340美元，稍早触及2012年2月以来最高2.0685美元。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 收涨48美元，或2.3%，报每吨2,147美元，为一年高位。

ICE-5月原糖期货 收高0.21美分，或1.2%，报每磅18.22美分。Liffe-5月白糖期货 攀升2.70美元，或0.6%，收报每吨478.10美元。

ICE-5月可可期货 收涨3美元，或0.1%，报每吨2,984美元，市场逼近上月触及的两年半高位3,002美元。Liffe-5月可可期货 收涨4英镑，或0.2%，报每吨1,860英镑。(完)

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