纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及两年高位后回吐涨幅

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透纽约/伦敦3月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货市场周三触及两年高位后扭转升势，因投资人削减风险仓位。主要种植国巴西天气相关忧虑之前带动咖啡期货升势。
ICE原糖价格今日跌幅为一周半最大，纽约可可期货跌幅为1月来最大。
对中国经济成长的担忧打压股市和商品市场。中国是全球第二大经济体，且为许多原材料的主要消费国。
ICE-5月阿拉比卡咖啡 收低0.35美分，或0.2%，报每磅2.0530美元，盘中触及2.0975美元的两年高位。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 收升20美元，或0.9%，报每吨2,200美元，盘中触及2,218美元的合约高位兼次月合约2012年10月来最高位。
ICE-5月原糖 收低0.36美分，或近2%，报17.67美分，今日跌幅为2月底来最大。Liffe-5月白糖 收低9.10美元，或1.9%，报每吨461.90美元。
ICE-5月可可期货 收挫60美元或近2%，报每吨2,946美元，周二盘中触及2011年9月来最高的3,027美元。Liffe-5月可可期货 收低27英镑，或1.4%，报每吨1,851英镑。(完)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi
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