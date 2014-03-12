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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 03:22 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及两年高位后回吐涨幅

路透纽约/伦敦3月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货市场周三触及两年高位后扭转升势，因投资人削减风险仓位。主要种植国巴西天气相关忧虑之前带动咖啡期货升势。

ICE原糖价格今日跌幅为一周半最大，纽约可可期货跌幅为1月来最大。

对中国经济成长的担忧打压股市和商品市场。中国是全球第二大经济体，且为许多原材料的主要消费国。

ICE-5月阿拉比卡咖啡 收低0.35美分，或0.2%，报每磅2.0530美元，盘中触及2.0975美元的两年高位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 收升20美元，或0.9%，报每吨2,200美元，盘中触及2,218美元的合约高位兼次月合约2012年10月来最高位。

ICE-5月原糖 收低0.36美分，或近2%，报17.67美分，今日跌幅为2月底来最大。Liffe-5月白糖 收低9.10美元，或1.9%，报每吨461.90美元。

ICE-5月可可期货 收挫60美元或近2%，报每吨2,946美元，周二盘中触及2011年9月来最高的3,027美元。Liffe-5月可可期货 收低27英镑，或1.4%，报每吨1,851英镑。(完)
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