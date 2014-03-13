纽约期市：阿拉比卡咖啡微幅上涨，可可期货受低吸买盘推动攀升

路透纽约/伦敦3月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货市场周四上涨，交投在两年高位附近，因忧虑巴西作物受天气影响，可可期货在上日大跌后反弹，录得1月来最大单日升幅，受助于低吸买盘。

ICE原糖期货小升，在上日大跌后盘整。

对中国经济增长的忧虑限制商品市场潜在涨幅。刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。

ICE-5月阿拉比卡咖啡 收涨0.65美分，或0.3%，报每磅2.0595美元，在周三触及的两年高位2.0975美元的下方徘徊。

根据巴西政府报纸报道，该国农业部宣布巴西主要咖啡豆种植地区进入紧急状态，因受到虫害威胁。

此一消息提振价格，但未能推动价格大涨，因阿拉比卡咖啡市场本年迄今已急升80%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 收低11美元，或0.5%，报每吨2,189美元。

ICE-5月可可期货 录得数周来最大单日升幅，收涨60美元或2%，报每吨3,006美元。Liffe-5月可可期货 收高24英镑，或1.3%，报每吨1,875英镑

ICE-5月原糖 收升0.15美分，或0.8%，报17.82美分。Liffe-5月白糖 收涨1.80美元，或0.4%，报每吨463.70美元。(完)