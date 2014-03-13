纽约期市：阿拉比卡咖啡微幅上涨，可可期货受低吸买盘推动攀升

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透纽约/伦敦3月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货市场周四上涨，交投在两年高位附近，因忧虑巴西作物受天气影响，可可期货在上日大跌后反弹，录得1月来最大单日升幅，受助于低吸买盘。
ICE原糖期货小升，在上日大跌后盘整。
对中国经济增长的忧虑限制商品市场潜在涨幅。刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。
ICE-5月阿拉比卡咖啡 收涨0.65美分，或0.3%，报每磅2.0595美元，在周三触及的两年高位2.0975美元的下方徘徊。
根据巴西政府报纸报道，该国农业部宣布巴西主要咖啡豆种植地区进入紧急状态，因受到虫害威胁。
此一消息提振价格，但未能推动价格大涨，因阿拉比卡咖啡市场本年迄今已急升80%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 收低11美元，或0.5%，报每吨2,189美元。
ICE-5月可可期货 录得数周来最大单日升幅，收涨60美元或2%，报每吨3,006美元。Liffe-5月可可期货 收高24英镑，或1.3%，报每吨1,875英镑
ICE-5月原糖 收升0.15美分，或0.8%，报17.82美分。Liffe-5月白糖 收涨1.80美元，或0.4%，报每吨463.70美元。(完)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510