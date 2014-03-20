纽约期市：阿拉比卡咖啡录得三年半最大单日跌幅，因巴西降雨和技术信号

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约3月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四录得三年半最大单日跌幅，原糖期货劲挫，因巴西迎来降雨，使市场预期干旱导致的咖啡豆和甘蔗减产可能不像担心的那么严重。
纽约可可期货大幅走低，因技术信号引发获利了结。
对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期提前升息的忧虑推高美元指数 至三周高位，使以美元计价的商品价格承压。
汤森路透/Core Commodity CRB指数 走低。软商品市场是重灾区，因紧张不安的投资者结清多头头寸。
指标ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 盘中重挫7%，触及三周低位1.7255美元，受累于止损卖盘。收跌11.35美分，或6.1%，报每磅1.7415美元。
这是近月合约 自2010年8月以来录得的最大单日跌幅，使价格进一步远离上周触及的两年高位2.0755美元。
该合约本周可能录得八周来首周下跌，结束七周连涨，期间录得的涨幅为1994年以来最大七周涨幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌53美元，或2.5%，报每吨，2,037美元，进一步远离上周触及的17个月高位2,218美元。
ICE-5月原糖期货 收跌0.27美分，或1.6%，报每磅17.05美元，本周可能连跌第二周。Liffe-5月白糖期货 收挫5.60美元，或1.2%，报每吨454.00美元。
ICE-5月可可期货 收跌51美元，或1.7%，报每吨2,974美元。Liffe-7月可可期货 收挫16英镑，或0.8%，报每吨1,880英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。