纽约期市：阿拉比卡咖啡录得三年半最大单日跌幅，因巴西降雨和技术信号

路透纽约3月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四录得三年半最大单日跌幅，原糖期货劲挫，因巴西迎来降雨，使市场预期干旱导致的咖啡豆和甘蔗减产可能不像担心的那么严重。

纽约可可期货大幅走低，因技术信号引发获利了结。

对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期提前升息的忧虑推高美元指数 至三周高位，使以美元计价的商品价格承压。

汤森路透/Core Commodity CRB指数 走低。软商品市场是重灾区，因紧张不安的投资者结清多头头寸。

指标ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 盘中重挫7%，触及三周低位1.7255美元，受累于止损卖盘。收跌11.35美分，或6.1%，报每磅1.7415美元。

这是近月合约 自2010年8月以来录得的最大单日跌幅，使价格进一步远离上周触及的两年高位2.0755美元。

该合约本周可能录得八周来首周下跌，结束七周连涨，期间录得的涨幅为1994年以来最大七周涨幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌53美元，或2.5%，报每吨，2,037美元，进一步远离上周触及的17个月高位2,218美元。

ICE-5月原糖期货 收跌0.27美分，或1.6%，报每磅17.05美元，本周可能连跌第二周。Liffe-5月白糖期货 收挫5.60美元，或1.2%，报每吨454.00美元。

ICE-5月可可期货 收跌51美元，或1.7%，报每吨2,974美元。Liffe-7月可可期货 收挫16英镑，或0.8%，报每吨1,880英镑。(完)

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