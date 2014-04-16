纽约期市：原糖期货结束三日连跌跳涨2%，阿拉比卡咖啡期货续跌

路透纽约4月16日 - 原糖期货周三跳涨逾2%，在上日触及六周低位后反弹，交易商称，受助于技术性买盘和因担忧澳大利亚和巴西甘蔗受损可能导致减产引发的需求。
阿拉比卡咖啡期货连续第二日走低。可可期货也收跌。
交易商称，原糖期货市场出现一波买盘，因对今年干旱对巴西糖产量产生的影响的忧虑再度浮现。
部分糖市投资者还担忧，龙卷风可能再度威胁澳大利亚甘蔗作物。今年首季，龙卷风损及该国甘蔗作物。
洲际交易所(ICE)-5月原糖合约 收涨0.36美分，或2.2%，报每磅16.92美分。日高为17.24美分，为4月10日以来最高。
ICE-7月原糖合约 收涨0.22美分，或1.3%，报每磅17.69美分。
伦敦白糖期货 攀升6.60美元，或1.4%，报每吨474.00美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 急挫3.2%，收报每磅1.8885美元，延续周二跌势。伦敦7月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或0.8%，报每吨2,110美元。
可可市场，ICE-7月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报每吨2,974美元。 伦敦7月可可期货 收挫8英镑，或0.4%，报每吨1,860英镑。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)