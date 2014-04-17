纽约期市：空头回补推动阿拉比卡咖啡期货急升8%，期糖走低

路透纽约/伦敦4月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四急升8%，受助于连续两日大跌后出现的一波空头回补和巴西咖啡豆受损程度不确定。

Liffe罗布斯塔咖啡期货跟随阿拉比卡咖啡期货走高，形成了技术上利多的外反转形态。ICE和Liffe期糖均走低，与今日商品期货普涨之势背道而驰，因生产商抛售重压价格。

Liffe和ICE农产品市场周五因假休市，Liffe市场周一也休市，周二恢复交易。

指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 飙升15.25美分，或8.1%，收报每磅2.0410美元，为3月5日以来最大单日涨幅。之前连跌两日，跌幅接近9%。

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货 上扬54美元，或2.6%，收报每吨2,136美元，在跌至前日日低之下后反弹，收在前一日日高之上，形成了利多的外反转形态。

ICE-7月可可期货 收涨46美元，或1.5%，报每吨3,020美元，因周三发布的亚洲可可加工数据显示，可可加工量增加3.7%，与预期一致。

伦敦7月可可期货 上扬24英镑，或1.3%，收报每吨1,881英镑。

ICE-5月原糖期货 收跌0.26美分，或1.5%，报每磅16.66美分。

伦敦白糖期货 跌6.40美元，或1.4%，收报每吨464.00美元。(完)

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