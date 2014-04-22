纽约期市：ICE咖啡触及两年高位，因预期2014/15年巴西产量减少

路透纽约/伦敦4月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二急涨8%，至逾两年高位，之前一主要贸易公司下调2014/15年巴西咖啡产量预估，为最新一家因巴西干旱损害下调该国产量预估的机构。

在周末长假期后，伦敦白糖周二跳涨，追赶纽约市场周一的涨势。可可期货收盘几无变动。

指标ICE阿拉比卡咖啡期货收涨14美分，使咖啡成为汤森路透/Core Commodity CRB指数的19种成份商品中表现最佳的商品。

商品公司ED&F Man旗下的瑞士咖啡分支Volcafe在1月巴西出现创纪录高温后公布首份巴西产量预估报告，Volcafe预期2014/15年巴西咖啡产量将为4,550万包(每包60公斤)，低于之前预估的5,070万包。

指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 触及2012年2月来最高的2.1570美元，收升14.2美分，或7.1%，报每磅2.134美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 升20美元，或0.9%，收报每吨2,156美元。

Liffe-8月白糖合约 上涨8.70美元，或1.9%，报每472.70美元，追赶周一纽约原糖的涨势，当日Liffe因假期休市。

ICE-5月原糖期货 收高0.15美分，或0.9%，报每磅16.99美分。

ICE-7月可可合约 收涨2美元，或0.07%，报每吨3,006美元。Liffe-7月可可合约 收低9英镑，或0.5%，报每磅1,872英镑。(完)

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