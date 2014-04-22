纽约期市：ICE咖啡触及两年高位，因预期2014/15年巴西产量减少

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透纽约/伦敦4月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二急涨8%，至逾两年高位，之前一主要贸易公司下调2014/15年巴西咖啡产量预估，为最新一家因巴西干旱损害下调该国产量预估的机构。
在周末长假期后，伦敦白糖周二跳涨，追赶纽约市场周一的涨势。可可期货收盘几无变动。
指标ICE阿拉比卡咖啡期货收涨14美分，使咖啡成为汤森路透/Core Commodity CRB指数的19种成份商品中表现最佳的商品。
商品公司ED&F Man旗下的瑞士咖啡分支Volcafe在1月巴西出现创纪录高温后公布首份巴西产量预估报告，Volcafe预期2014/15年巴西咖啡产量将为4,550万包(每包60公斤)，低于之前预估的5,070万包。
指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 触及2012年2月来最高的2.1570美元，收升14.2美分，或7.1%，报每磅2.134美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 升20美元，或0.9%，收报每吨2,156美元。
Liffe-8月白糖合约 上涨8.70美元，或1.9%，报每472.70美元，追赶周一纽约原糖的涨势，当日Liffe因假期休市。
ICE-5月原糖期货 收高0.15美分，或0.9%，报每磅16.99美分。
ICE-7月可可合约 收涨2美元，或0.07%，报每吨3,006美元。Liffe-7月可可合约 收低9英镑，或0.5%，报每磅1,872英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1