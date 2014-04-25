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货币新闻 | 2014年 4月 26日 星期六 03:24 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因获利了结走低，原糖期货四周来首周上涨

路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五重挫8美分，受累于获利了结。因预期干旱将导致最大咖啡豆种植国巴西减产，市场连涨五周，并触及至26个月来最高。

本周原糖期货录得四周来首周上涨，因本周全球最大原糖生产国巴西公布的行业数据显示，干旱天气损及该国早期收割的作物。

可可期货走低，本周录得1月以来最大单周跌幅。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 盘中急跌近5%，收跌7.8美分，或3.6%，报每磅2.07美元。

本周，该合约攀升至2.19美元，为2012年2月以来最高，年内迄今累计涨幅超过80%。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌16美元，或0.7%，报每吨2,150美元。

ICE-5月原糖期货 攀升0.08美分，或0.5%，收报每磅17.20美元。该合约本周上扬3%，周四触及三周高位17.59美分。

Liffe-8月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨477.60美元。

ICE-7月可可期货 收跌26美元，或0.9%，报每吨2,953美元。Liffe-7月可可期货 回落15英镑，或0.8%，收报每吨1,848英镑。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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