纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大涨超过5%，因空头回补和缺乏贸易卖盘

路透纽约/伦敦4月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二扭转跌势，大涨超过5%，因交易商匆匆回补空头，且在主要出产国巴西缺乏贸易卖盘，这带动期价创下一周最大单日升幅。
原糖期货在5月合约周三到期前小涨，可可期货变动不大。
阿拉比卡咖啡期货盘中走势反复，交投区间宽至超过18美分。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高10.75美分，或5.3%，报每磅2.119美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收高13美元，或0.6%，报每吨2,139美元。
ICE-5月原糖期货 结算价升0.10美分，或0.6%，收报每磅17.04美元。
7月原糖期货 收高0.01美分，或0.06%，收报每磅17.57美元。Liffe-8月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨473.40美元。
ICE-7月可可期货 收高5美元，或0.2%，报每吨2,951美元。Liffe-7月可可期货 回落3英镑，或0.2%，收报每吨1,841英镑。
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(编译 李军; 审校 利棣儿)