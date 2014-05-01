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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 02:20 BJT

纽约期市：可可期货跌至两个月低位，因中期作物丰产

路透纽约/伦敦5月1日 - 纽约和伦敦可可期货周四放量走低，跌至两个月低位，因市场焦点转向最大种植国科特迪瓦中期作物丰产，阿拉比卡咖啡期货在上周触及的数年高位之下拉锯，交投清淡。

原糖期价攀升，受助于后续买盘，因5月合约交割量在预估区间高端，市场交投清淡。

ICE-7月可可期货 收跌58美元，或1.9%，报每吨2,922美元，从昨日触及的3月3日来最低位2,910美元反弹。周三收在40日移动均线之下，因交易商对西非近期供应前景持乐观态度。

Liffe-7月可可期货 收跌26英镑，或1.4%，报每吨1,822英镑，盘中触及2月26日以来最低1,814英镑，100日移动均线切入位1,815英镑提供技术支撑。

需求逐步转弱，西非，尤其是科特迪瓦，中期作物丰产，市场投机客持有的头寸被认为是“过度作多”，一位美国交易员表示。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.75美分，或0.8%，报每磅2.0415美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.2%，报每吨2,173美元。

ICE-7月原糖期货 上扬0.08美分，或0.5%，收报每磅17.80美分。Liffe-8月白糖期货 小涨1.50美元，或0.3%，报每吨478.40美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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