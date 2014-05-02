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货币新闻 | 2014年 5月 3日 星期六 04:20 BJT

纽约期市：原糖期货结束三日连升下挫2%，可可和咖啡期货也走软

路透纽约5月2日 - 原糖期货周五下滑，结束三日连升，本周升幅缩窄，因投资人担心全球供应可能增加，尽管全球最大蔗糖生产国-巴西干旱带来不确定性。

可可期货小跌，触及两个月低点，受到西非丰产和主要出产国科特迪瓦标售的可可豆价格疲弱打压。

阿拉比卡咖啡期货回吐稍早升幅，连续第三个交易日收低，分析师表示，由于巴西天气前景不明朗，基金不愿撑市。

洲际交易所(ICE)原糖期货 收低0.35美分，或2%，报17.45美分。

这是该期货自4月17日来最大单日跌幅，本周上扬1.5%，之前三日累计上涨4%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货< 收低7.90美元，或1.7%，报每吨470.50美元。

ICE-7月可可期货 收低5美元，或0.2%，报每吨2,917美元，日低为2,905美元，为3月3日来最低。Liffe-7月可可期货 收平，报每吨1,822英镑

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.5%，报每磅2.0320美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收挫19美元，或0.9%，报每吨2,154美元。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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