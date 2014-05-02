纽约期市：原糖期货结束三日连升下挫2%，可可和咖啡期货也走软

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透纽约5月2日 - 原糖期货周五下滑，结束三日连升，本周升幅缩窄，因投资人担心全球供应可能增加，尽管全球最大蔗糖生产国-巴西干旱带来不确定性。
可可期货小跌，触及两个月低点，受到西非丰产和主要出产国科特迪瓦标售的可可豆价格疲弱打压。
阿拉比卡咖啡期货回吐稍早升幅，连续第三个交易日收低，分析师表示，由于巴西天气前景不明朗，基金不愿撑市。
洲际交易所(ICE)原糖期货 收低0.35美分，或2%，报17.45美分。
这是该期货自4月17日来最大单日跌幅，本周上扬1.5%，之前三日累计上涨4%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货< 收低7.90美元，或1.7%，报每吨470.50美元。
ICE-7月可可期货 收低5美元，或0.2%，报每吨2,917美元，日低为2,905美元，为3月3日来最低。Liffe-7月可可期货 收平，报每吨1,822英镑
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.5%，报每磅2.0320美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收挫19美元，或0.9%，报每吨2,154美元。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。