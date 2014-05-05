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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 02:38 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌穿2美元后反弹，可可和原糖小涨

路透纽约5月5日 - 阿拉比卡咖啡期货周一上扬，结束三日连跌，在跌至关键心里位之下后促发买盘，另外，对最大种植国巴西产量因乾旱受损的忧虑挥之不去。

可可和原糖期货小涨，限于狭窄区间内。

Liffe软商品市场因假休市。

交投最活跃的ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.05美分，或1%，报每磅2.0525美元，盘中跌至1.9820美元后反弹，升幅最高接近3%。

“今日上午价格跌穿2美元后买盘浮现，”RJO Futures的高级软商品经纪Hector Galvan表示。

可可市场，ICE-7月可可合约 收高10美元，或0.3%，报每吨2,927美元。

ICE近月-7月原糖期货 收盘小涨0.02美分，或0.1%，报每磅17.47美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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