纽约期市：巴西甘蔗收割数据推升原糖触及六周高位，白糖升至六个半月最高

台湾已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透纽约/伦敦5月14日 - 原糖期货周三触及六周高位，白糖期货升至六个半月最高，因一关键行业预估显示，巴西糖和乙醇生产落后于计划。
阿拉比卡咖啡期货下跌近2%，逼近一个月低位，因美国农业部下属机构预测，巴西2014/15年咖啡豆收成将在行业预估区间的高端。
可可期货小跌，因西非中期作物供应高于趋势水平，重压纽约和伦敦可可期货。
ICE-7月原糖期货 收涨0.45美分，或2.5%，报每磅18.25美分，盘中触及3月28日以来最高18.28美分，加上前两日的升幅，该合约本周迄今累计上扬6%。
巴西糖和乙醇行业协会Unica周二预计，尽管天气干燥应有利甘蔗加工，但该国糖生产厂年初的糖产量不及上年同期的水平。消息推动糖价上扬。
另外，国际糖业组织周二预计，2014/15年巴西中南部甘蔗产量将降至5.75万吨，2013/14年为5.97亿吨。
Liffe-8月白糖合约 收涨8.60美元，或1.8%，报每吨494.40美元，盘中触及10月29日以来最高494.80美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.75美分，或1.5%，报每磅1.8420美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收挫7美元，或0.3%，报每吨2,091美元。
ICE-7月可可期货 回落10美元，或0.4%，收报每吨2,891美元。Liffe-7月可可期货 收跌1英镑，报每吨1,812英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单9,754.7亿台币。 --财105-6期还本付息300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财106-7期国库券交割，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共7,479亿台币： 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --国库券还本