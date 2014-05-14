纽约期市：巴西甘蔗收割数据推升原糖触及六周高位，白糖升至六个半月最高

路透纽约/伦敦5月14日 - 原糖期货周三触及六周高位，白糖期货升至六个半月最高，因一关键行业预估显示，巴西糖和乙醇生产落后于计划。

阿拉比卡咖啡期货下跌近2%，逼近一个月低位，因美国农业部下属机构预测，巴西2014/15年咖啡豆收成将在行业预估区间的高端。

可可期货小跌，因西非中期作物供应高于趋势水平，重压纽约和伦敦可可期货。

ICE-7月原糖期货 收涨0.45美分，或2.5%，报每磅18.25美分，盘中触及3月28日以来最高18.28美分，加上前两日的升幅，该合约本周迄今累计上扬6%。

巴西糖和乙醇行业协会Unica周二预计，尽管天气干燥应有利甘蔗加工，但该国糖生产厂年初的糖产量不及上年同期的水平。消息推动糖价上扬。

另外，国际糖业组织周二预计，2014/15年巴西中南部甘蔗产量将降至5.75万吨，2013/14年为5.97亿吨。

Liffe-8月白糖合约 收涨8.60美元，或1.8%，报每吨494.40美元，盘中触及10月29日以来最高494.80美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.75美分，或1.5%，报每磅1.8420美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收挫7美元，或0.3%，报每吨2,091美元。

ICE-7月可可期货 回落10美元，或0.4%，收报每吨2,891美元。Liffe-7月可可期货 收跌1英镑，报每吨1,812英镑。(完)

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