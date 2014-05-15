纽约期市：阿拉比卡咖啡期货在巴西下调产量预估后急升7%

路透纽约/伦敦5月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四激升约7%，此前主要种植国巴西的供应机构下调了产量预估，因干燥天气预计影响产量，不过许多投资人认为升势过度。

ICE原糖期货下滑，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货小升至六个半月高位后回软。可可期货市场在淡静交投中上涨。

巴西国家商品供应公司(Conab)预计，今年巴西咖啡豆产量为4,457万包(每包60公斤)，较1月预估下调了约9%，因阿拉比卡咖啡种植带核心地区干旱。Conab预计，阿拉比卡咖啡产量预估为3,223万包，罗布斯塔咖啡产量预计为1,233为万包。

7月阿拉比卡咖啡期货 收升12.60美分，或6.8%，报每磅1.9680美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨47美元，或2.2%，报每吨2,138美元。

ICE-7月原糖期货 跌0.05美分，或0.3%，收报每磅18.20美分。Liffe-8月白糖期货 收盘跌1美元，或0.2%，报每吨493.40美元。

Liffe-7月可可期货 收高8英镑，或0.4%，报每吨1,820英镑。ICE-7月可可期货 收升16美元，或0.6%，报每吨2,907美元。(完)

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