纽约期市：阿拉比卡咖啡期货急跌6%，罗布斯塔咖啡触及六周低位

路透纽约5月16日 - 阿拉比卡咖啡期货周五急跌6%，录得近四年来最大单日跌幅，因交易商在前日大涨后锁定获利。巴西供应机构周四下调该国咖啡豆产量预估，推动阿拉比卡咖啡期货当日大涨。
罗布斯塔咖啡期货跌至六周低位。ICE原糖期货走低，因市场在本周稍早大涨7%后稍作喘息。可可期货攀升，录得1月以来最大周度升幅。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌11.75美分，或6%，报每磅1.8505美元，录得2010年8月以来最大单日百分比跌幅。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 重挫92美元，或4.3%，收报每吨2,046美元，为4月3日以来最低收位，因5月12日罗布斯塔咖啡认证库存较两周前增长了逾一倍，至3.354吨。
ICE-7月原糖期货 收跌0.29美分，或1.6%，报每磅17.91美分，本周上扬4.1%，为3月底以来最大单周涨幅。
Liffe-8月白糖期货 收跌4.9美元，或1%，报每吨488.50美元。
Liffe-7月可可期货 攀升5英镑，或0.3%，收报每吨1,825英镑。ICE-7月可可期货 收涨10美元，或0.3%，报每吨2,917美元，本周上扬2.2%，为1月底以来最大周度涨幅。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)