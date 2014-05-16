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货币新闻 | 2014年 5月 17日 星期六 02:55 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货急跌6%，罗布斯塔咖啡触及六周低位

路透纽约5月16日 - 阿拉比卡咖啡期货周五急跌6%，录得近四年来最大单日跌幅，因交易商在前日大涨后锁定获利。巴西供应机构周四下调该国咖啡豆产量预估，推动阿拉比卡咖啡期货当日大涨。

罗布斯塔咖啡期货跌至六周低位。ICE原糖期货走低，因市场在本周稍早大涨7%后稍作喘息。可可期货攀升，录得1月以来最大周度升幅。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌11.75美分，或6%，报每磅1.8505美元，录得2010年8月以来最大单日百分比跌幅。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 重挫92美元，或4.3%，收报每吨2,046美元，为4月3日以来最低收位，因5月12日罗布斯塔咖啡认证库存较两周前增长了逾一倍，至3.354吨。

ICE-7月原糖期货 收跌0.29美分，或1.6%，报每磅17.91美分，本周上扬4.1%，为3月底以来最大单周涨幅。

Liffe-8月白糖期货 收跌4.9美元，或1%，报每吨488.50美元。

Liffe-7月可可期货 攀升5英镑，或0.3%，收报每吨1,825英镑。ICE-7月可可期货 收涨10美元，或0.3%，报每吨2,917美元，本周上扬2.2%，为1月底以来最大周度涨幅。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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