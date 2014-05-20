纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六周低点后反弹，可可期货触及三周高位

路透纽约/伦敦5月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二在跌至六周低点后反弹，大量仓位从现货月合约转出，市场人士等待主要种植国巴西产量受损程度的更明确数据。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货都升至三周高位，因技术买入信号。糖价则下挫。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高2.20美分，或1.2%，报每磅1.8570美元，成交放量，主要受7月合约向9月合约展期带动。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.05%，收报每吨2,036美元，在周一的交投区间内交投淡静。

Liffe-7月可可期货 攀升18英镑，或1%，收报每吨1,857英镑。ICE-7月可可期货 收涨38美元，或1.3%，报每吨2,968美元。

ICE-7月原糖期货 收跌0.19美分，或1.1%，报每磅17.58美分，Liffe-8月白糖期货 收跌4.7美元，或1%，报每吨477.70美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)