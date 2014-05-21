纽约期市：ICE咖啡和原糖期货走低，可可期货触及三周高位

路透纽约/伦敦5月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三走低，受助于投资者展期现货合约，以及最大咖啡豆种植国巴西今年稍早干旱对收成造成的影响尚不确定。

ICE原糖期货也走低，因需求迟滞。可可期货上扬至三周高位。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.3美分，或2.3%，报每磅1.814美元，因在美国阵亡将士纪念日长周末前大量现货合约被展期。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 下跌24美元，或1.2%，收报每吨2,012美元。

ICE-7月原糖期货 回落0.14美分，或0.8%，报每磅17.44美分，成交放量，之前触及一周低位17.35美分。

Liffe-8月白糖期货 触及一周低位471.10美元，收跌4.50美元，或0.9%，报每吨473.2美元。

ICE-7月可可期货 小涨至三周高位2,996美元，收涨13美元，或0.4%，报每吨2,981美元。伦敦7月可可期货 收高8英镑，或0.4%，报每吨1,865英镑，盘中触及一个月高位1,872英镑，因技术前景利多，且需求希望增强。(完)

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