纽约期市：ICE咖啡期货在触及七周低位后回稳，可可期货触及一个月高位

路透纽约/伦敦5月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四基本持稳，因空头回补和加工商买盘提振市场从七周低位反弹。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货升至一个月高位，受技术买盘推动连涨第六日。期糖在淡静交投中走低。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.05美分，或0.03%，报每磅1.8135美元。

在7月20日该现货合约首个交割通知日，以及美国阵亡将士纪念日长周末前，7月合约继续向9月合约展期。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 攀升7美元，或0.3%，收报每吨2,019美元，盘中触及七周低位1,987美元。

可可市场，交易商称，在升穿移动均线且触及长期回撤位后，技术性买盘推高ICE和Liffe市场。

ICE-7月可可合约 收涨20美元，或0.7%，报每吨3,001美元，盘中触及一个月高位3,010美元，成交放量。

伦敦7月可可期货 收涨18英镑，或1%，报每吨1,883英镑，盘中触及一个月高位1,888英镑。

ICE-7月原糖期货 收跌0.06美分，或0.3%，报每磅17.38美分。Liffe-8月白糖合约 下跌3.60美元，或0.8%，收报每吨469.60美元。(完)

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