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货币新闻 | 2014年 5月 24日 星期六 02:17 BJT

纽约期市：可可期货连升第七日，伦敦可可期货创2011年9月来最高

路透纽约/伦敦5月23日 - 可可期货周五连升第七个交易日，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货升至2011年9月来最高，洲际交易所(ICE)可可期货也升至两个月高位，因技术信号促动了基金增加买盘。

ICE原糖期货在触及5月12日来最低水准后缩减跌幅，阿拉比卡咖啡期货在昨日跌至七周低点后出现反弹。

在美国阵亡将士纪念日长周末前，ICE咖啡和糖期货交投清淡。ICE软商品市场下周一将休市一天，周二恢复正常交易。

伦敦9月可可期货 收涨15英镑，或0.8%，报每吨1,896英镑，盘中触及一个月高位1,900英镑，此为2011年9月来首见。

ICE-7月可可合约 收涨21美元，或0.7%，报每吨3,022美元，盘中触及3月19日来高位3,027美元。本周该合约大涨3.6%，为1月底来最大周度升幅。

ICE-7月原糖期货 收跌0.01美分，或0.06%，报每磅17.37美分。盘中跌至5月12日来最低的17.26美分。

Liffe-8月白糖合约 升1.30美元，或0.3%，收报每吨470.90美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.55美分，或0.3%，报每磅1.8190美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 下滑16美元，或0.8%，收报每吨2,003美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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