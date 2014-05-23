纽约期市：可可期货连升第七日，伦敦可可期货创2011年9月来最高

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约/伦敦5月23日 - 可可期货周五连升第七个交易日，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货升至2011年9月来最高，洲际交易所(ICE)可可期货也升至两个月高位，因技术信号促动了基金增加买盘。
ICE原糖期货在触及5月12日来最低水准后缩减跌幅，阿拉比卡咖啡期货在昨日跌至七周低点后出现反弹。
在美国阵亡将士纪念日长周末前，ICE咖啡和糖期货交投清淡。ICE软商品市场下周一将休市一天，周二恢复正常交易。
伦敦9月可可期货 收涨15英镑，或0.8%，报每吨1,896英镑，盘中触及一个月高位1,900英镑，此为2011年9月来首见。
ICE-7月可可合约 收涨21美元，或0.7%，报每吨3,022美元，盘中触及3月19日来高位3,027美元。本周该合约大涨3.6%，为1月底来最大周度升幅。
ICE-7月原糖期货 收跌0.01美分，或0.06%，报每磅17.37美分。盘中跌至5月12日来最低的17.26美分。
Liffe-8月白糖合约 升1.30美元，或0.3%，收报每吨470.90美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.55美分，或0.3%，报每磅1.8190美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 下滑16美元，或0.8%，收报每吨2,003美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美