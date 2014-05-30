纽约期市：可可期货升至2011年来最高，咖啡期货5月重挫13%

路透纽约/伦敦5月30日 - 可可期货周五升约33个月高位，受助于2014-15作物年可能出现供应短缺，而阿拉比卡和罗布斯塔咖啡期货本月表现为2011年9月来最差。

洲际交易所(ICE)原糖期货价格下滑，受实货市场疲弱拖累。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货升至约33个月高位，在过去11个交易日中有10日上涨，因技术买盘信号以及2014-15年度全球市场可能出现供应短缺。升势令市场出现10月来最严重的技术性超买水准。

ICE-7月可可合约 收升25美元，或约0.8%，报每吨3,071美元。伦敦9月可可期货 收涨11英镑，或0.6%，报每吨1,932英镑。两个合约今日日高都是2011年9月来最高。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低4.45美分，或2.4%，报每磅1.7750美元，本月大跌12.6%，为2011年9月来最大月度跌幅。

LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 收低12美元，或0.6%，收报每吨1,937美元。5月跌10.7%，为2011年9月来最差月度表现。

ICE-7月原糖期货 收低0.10美分，或0.6%，报每磅17.38美分，LIFFE-8月白糖合约 跌2.10美元，或0.4%，收报每吨470.90美元。(完)

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