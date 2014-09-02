纽约期市：ICE咖啡期货攀升至一个月高位，因供应前景收紧

路透纽约/伦敦9月2日 - 纽约阿拉比卡咖啡期货周二飙升至一个月高位，因最大种植国巴西的天气干燥，以及供应前景不断收紧。

可可期货录得八个月来最大单日跌幅，因供应过剩的预期与日俱增，促使投资者结清头寸。原糖期货走高。

指标ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 急升8.25美分，或4.1%，收报每磅2.0945美元。

巴西的持续干旱预计将导致今明两年咖啡豆减产。巴西年初干旱引发的供应忧虑4月推升指标合约价格至逾两年高位2.19美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 攀升31美元，或1.5%，收报每吨2,112美元。

ICE-10月原糖期货 跳涨0.33美分，或2.1%，收报每磅15.82美分，因投机客继续回补较大规模的净空头头寸。

Liffe-10月白糖期货 上扬4.20美元，或近1%，收报每吨428.80美元。

ICE-12月可可期货 盘中跌至一个月低位3,155美元，后反弹，收跌64美元，或2%，报每吨3,165美元。

Liffe-12月可可期货 收跌19英镑，或0.9%，报每吨1,990英镑。(完)

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