纽约期市：ICE咖啡期货攀升至一个月高位，因供应前景收紧

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦9月2日 - 纽约阿拉比卡咖啡期货周二飙升至一个月高位，因最大种植国巴西的天气干燥，以及供应前景不断收紧。
可可期货录得八个月来最大单日跌幅，因供应过剩的预期与日俱增，促使投资者结清头寸。原糖期货走高。
指标ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 急升8.25美分，或4.1%，收报每磅2.0945美元。
巴西的持续干旱预计将导致今明两年咖啡豆减产。巴西年初干旱引发的供应忧虑4月推升指标合约价格至逾两年高位2.19美元。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 攀升31美元，或1.5%，收报每吨2,112美元。
ICE-10月原糖期货 跳涨0.33美分，或2.1%，收报每磅15.82美分，因投机客继续回补较大规模的净空头头寸。
Liffe-10月白糖期货 上扬4.20美元，或近1%，收报每吨428.80美元。
ICE-12月可可期货 盘中跌至一个月低位3,155美元，后反弹，收跌64美元，或2%，报每吨3,165美元。
Liffe-12月可可期货 收跌19英镑，或0.9%，报每吨1,990英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。