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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 02:48 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货走低，因巴西降水缓解对作物受损的忧虑

路透纽约/伦敦9月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三急跌多达4%，因技术面疲弱，引发一波尾盘抛售，而最大咖啡豆种植国巴西的降雨缓解对作物因干旱受损的忧虑。

ICE原糖期货走低，因短期供应充裕，可可期货下滑，因更多的投资者预计将出现供应过剩。

指标ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌7.15美分，或3.4%，收报每磅2.023美元。该合约尾盘下跌多达8.4美分，成交放量，因未能升穿昨日触及的一个月高位2.0995美元后遭遇技术阻力，从而扩大跌幅。

巴西咖啡豆种植区的降雨整日重压咖啡期价。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌50美元，或2.4%，报每吨2,062美元。

ICE-10月原糖期货 收跌0.20美分，或1.3%，报每磅15.62美分。

Liffe-10月白糖期货 回落3.20美元，或0.7%，收报每吨425.60美元。

可可市场，ICE-12月可可期货 盘中触及一个月低位3,144美元，后有所反弹，收跌19美元，或0.6%，报每吨3,146美元。

Liffe-12月可可期货 收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,992英镑。(完)

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