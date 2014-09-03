纽约期市：阿拉比卡咖啡期货走低，因巴西降水缓解对作物受损的忧虑

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透纽约/伦敦9月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三急跌多达4%，因技术面疲弱，引发一波尾盘抛售，而最大咖啡豆种植国巴西的降雨缓解对作物因干旱受损的忧虑。
ICE原糖期货走低，因短期供应充裕，可可期货下滑，因更多的投资者预计将出现供应过剩。
指标ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌7.15美分，或3.4%，收报每磅2.023美元。该合约尾盘下跌多达8.4美分，成交放量，因未能升穿昨日触及的一个月高位2.0995美元后遭遇技术阻力，从而扩大跌幅。
巴西咖啡豆种植区的降雨整日重压咖啡期价。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌50美元，或2.4%，报每吨2,062美元。
ICE-10月原糖期货 收跌0.20美分，或1.3%，报每磅15.62美分。
Liffe-10月白糖期货 回落3.20美元，或0.7%，收报每吨425.60美元。
可可市场，ICE-12月可可期货 盘中触及一个月低位3,144美元，后有所反弹，收跌19美元，或0.6%，报每吨3,146美元。
Liffe-12月可可期货 收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,992英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)