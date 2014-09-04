纽约期市：原糖期货重挫至七个月低位，可可期货走低

路透纽约/伦敦9月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四重挫至七个月低位，可能连跌第六周，因市场担忧需求预期利空，以及短期供应充裕，而止损卖盘令跌势加速。

ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上扬。可可期货走低，可能录得1月初以来最大单周跌幅，因供应预期从短缺转变为过剩。

ICE原糖期货盘中触及七个月低位，受累于新的卖盘和结清头寸操作。

ICE-10月原糖期货 收跌0.49美分，或3.1%，报每磅15.13美分，盘中挫至七个月低位15.06美分。

伦敦10月白糖期货 收跌8美元，或1.9%，报每吨417.60美元，盘中跌至415.50美元的合约低位，且为1月底以来最低。

ICE-12月可可期货 回落14美元，或0.4%，收报每吨3,132美元，盘中跌至一个月低位3,122美元，受累于技术卖压，和之前利好的基本面前景发生逆转。

Liffe-12月可可期货 收涨8英镑，或0.1%，报每吨1,994英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.15美分，或0.07%，收报每磅2.0245美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨29美元，或1.4%，报每吨2,091美元。(完)

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