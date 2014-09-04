纽约期市：原糖期货重挫至七个月低位，可可期货走低

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透纽约/伦敦9月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四重挫至七个月低位，可能连跌第六周，因市场担忧需求预期利空，以及短期供应充裕，而止损卖盘令跌势加速。
ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上扬。可可期货走低，可能录得1月初以来最大单周跌幅，因供应预期从短缺转变为过剩。
ICE原糖期货盘中触及七个月低位，受累于新的卖盘和结清头寸操作。
ICE-10月原糖期货 收跌0.49美分，或3.1%，报每磅15.13美分，盘中挫至七个月低位15.06美分。
伦敦10月白糖期货 收跌8美元，或1.9%，报每吨417.60美元，盘中跌至415.50美元的合约低位，且为1月底以来最低。
ICE-12月可可期货 回落14美元，或0.4%，收报每吨3,132美元，盘中跌至一个月低位3,122美元，受累于技术卖压，和之前利好的基本面前景发生逆转。
Liffe-12月可可期货 收涨8英镑，或0.1%，报每吨1,994英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.15美分，或0.07%，收报每磅2.0245美元。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨29美元，或1.4%，报每吨2,091美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)