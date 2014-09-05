纽约期市：ICE可可期货本周下跌4%，阿拉比卡咖啡期货走低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约/伦敦9月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五走低，录得2013年6月以来最低单周跌幅，因供应过剩的预期不断升温。阿拉比卡咖啡期货走低，因业内上调对最大种植国巴西2014/15年收成的预期。
ICE原糖期货触及七个月低位，成交放量，预期本月到期的10月合约有大量现货交割，因供应过剩。
ICE-12月可可期货 触及逾一个月低位3,094美元，收盘下跌30美元，或近1%，报每吨3,102美元。
该合约本周收跌4%，延展上周从三年高位回落的跌势。
Liffe-12月可可期货 收跌11英镑，或0.6%，报每吨1,983英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 回落4.4美分，或2.2%，收报每磅1.9805美元，之前，Volcafe小幅上调巴西2014/15年咖啡豆产量预期。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.6%，报每吨2,079美元。
Volcafe预计，越南2014/15年罗布斯塔咖啡都产量为2,850万包，低于上一季的3,000万包。
ICE-10月原糖期货 跌0.13美分，或0.9%，收在七个月低位15.00美分，本周连跌第六周。
Liffe-10月白糖期货 收跌1.70美元，或0.4%，报每吨415.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。