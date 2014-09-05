纽约期市：ICE可可期货本周下跌4%，阿拉比卡咖啡期货走低

路透纽约/伦敦9月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五走低，录得2013年6月以来最低单周跌幅，因供应过剩的预期不断升温。阿拉比卡咖啡期货走低，因业内上调对最大种植国巴西2014/15年收成的预期。

ICE原糖期货触及七个月低位，成交放量，预期本月到期的10月合约有大量现货交割，因供应过剩。

ICE-12月可可期货 触及逾一个月低位3,094美元，收盘下跌30美元，或近1%，报每吨3,102美元。

该合约本周收跌4%，延展上周从三年高位回落的跌势。

Liffe-12月可可期货 收跌11英镑，或0.6%，报每吨1,983英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 回落4.4美分，或2.2%，收报每磅1.9805美元，之前，Volcafe小幅上调巴西2014/15年咖啡豆产量预期。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.6%，报每吨2,079美元。

Volcafe预计，越南2014/15年罗布斯塔咖啡都产量为2,850万包，低于上一季的3,000万包。

ICE-10月原糖期货 跌0.13美分，或0.9%，收在七个月低位15.00美分，本周连跌第六周。

Liffe-10月白糖期货 收跌1.70美元，或0.4%，报每吨415.90美元。(完)

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