纽约期市：ICE可可跳升至三年半高位，因担心埃博拉病毒可能蔓延至科特迪瓦

路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五升至三年半高位，受投机买盘带动，因投资人担心埃博拉病毒可能蔓延至可可主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)，并可能影响供应。原糖向逾四年低点回落。

阿拉比卡咖啡期货下滑，因预报主要出产国－巴西迎来急需的降雨，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货跌至三个月低点。

ICE-12月可可期货 收涨67美元，或2.1%，收报每吨3,259美元，盘中升至3,273美元，为2011年5月来现货月合约最高价。该合约三日大涨6.2%，为1月27日来最大三日升幅。

Liffe-3月可可期货 涨35英镑，或1.7%，报每吨2,054英镑，盘中触及2,058英镑的合约高位。交投最活跃的12月合约 触及2011年3月来最高的2,108英镑，结算价升40英镑，或1.9%，报2，105英镑。

ICE-10月原糖期货 收低0.29美分，或2.1%，报13.50美分。LIFFE-12月白糖期货 收跌4.10美元，或1%，报409.50美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下滑3.2美分，或1.8%，收报每磅1.78美元，LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低21美元，或1.1%，报每吨1,940美元，盘中跌至1,923美元的6月11日来最低。(完)

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