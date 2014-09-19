纽约期市：ICE可可跳升至三年半高位，因担心埃博拉病毒可能蔓延至科特迪瓦

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五升至三年半高位，受投机买盘带动，因投资人担心埃博拉病毒可能蔓延至可可主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)，并可能影响供应。原糖向逾四年低点回落。
阿拉比卡咖啡期货下滑，因预报主要出产国－巴西迎来急需的降雨，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货跌至三个月低点。
ICE-12月可可期货 收涨67美元，或2.1%，收报每吨3,259美元，盘中升至3,273美元，为2011年5月来现货月合约最高价。该合约三日大涨6.2%，为1月27日来最大三日升幅。
Liffe-3月可可期货 涨35英镑，或1.7%，报每吨2,054英镑，盘中触及2,058英镑的合约高位。交投最活跃的12月合约 触及2011年3月来最高的2,108英镑，结算价升40英镑，或1.9%，报2，105英镑。
ICE-10月原糖期货 收低0.29美分，或2.1%，报13.50美分。LIFFE-12月白糖期货 收跌4.10美元，或1%，报409.50美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下滑3.2美分，或1.8%，收报每磅1.78美元，LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低21美元，或1.1%，报每吨1,940美元，盘中跌至1,923美元的6月11日来最低。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。