纽约期市：可可期货升至三年半高位，因担心埃博拉病毒蔓延至科特迪瓦

《汇市简讯》欧元/日圆隔夜上涨后持稳，亚洲市场持于115.97-116.20
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透纽约/伦敦9月22日 - 可可期货周一连升七日，至三年半高位，因投资人担心埃博拉疫情可能蔓延至主要出产国科特迪瓦，并可能影响供应。
现货月合约到期前，洲际交易所(ICE)-10月/3月原糖期货价差收窄30%，而交投最活跃的3月合约跌至合约低点，因全球库存充裕。
ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下滑，在略高于上周五触及的三个月低点盘整。
Liffe-3月可可期货 涨39英镑，或1.9%，报每吨2,093英镑，盘中升至2011年3月来最高的2,095英镑。交投最活跃的12月合约 盘中高见2,140英镑，收高31英镑，或1.5%，报2,136英镑。
ICE-12月可可期货 收涨69美元，或2.1%，收报每吨3,328美元，略低于日高3,343美元，这是现货月合约2011年5月来最高。
ICE-10月原糖期货 收高0.58美分，或4.3%，报14.08美分。交投最活跃的3月合约 收低0.16美分或1%，报15.64美分，盘中创下15.55美分合约低点。
LIFFE-12月白糖期货 收跌0.30美元，或0.1%，报409.20美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.40美分，或0.8%，收报每磅1.7940美元，LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低4美元，或0.2%，报每吨1,936美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%