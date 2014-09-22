版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 03:29 BJT

纽约期市：可可期货升至三年半高位，因担心埃博拉病毒蔓延至科特迪瓦

路透纽约/伦敦9月22日 - 可可期货周一连升七日，至三年半高位，因投资人担心埃博拉疫情可能蔓延至主要出产国科特迪瓦，并可能影响供应。

现货月合约到期前，洲际交易所(ICE)-10月/3月原糖期货价差收窄30%，而交投最活跃的3月合约跌至合约低点，因全球库存充裕。

ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下滑，在略高于上周五触及的三个月低点盘整。

Liffe-3月可可期货 涨39英镑，或1.9%，报每吨2,093英镑，盘中升至2011年3月来最高的2,095英镑。交投最活跃的12月合约 盘中高见2,140英镑，收高31英镑，或1.5%，报2,136英镑。

ICE-12月可可期货 收涨69美元，或2.1%，收报每吨3,328美元，略低于日高3,343美元，这是现货月合约2011年5月来最高。

ICE-10月原糖期货 收高0.58美分，或4.3%，报14.08美分。交投最活跃的3月合约 收低0.16美分或1%，报15.64美分，盘中创下15.55美分合约低点。

LIFFE-12月白糖期货 收跌0.30美元，或0.1%，报409.20美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.40美分，或0.8%，收报每磅1.7940美元，LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低4美元，或0.2%，报每吨1,936美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐