纽约期市：ICE原糖期货攀升，可可期货从三年半高位回软

路透纽约/伦敦9月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跳升，因传闻称加工厂以大幅折扣买入原糖，缓和了对近期库存较多的担忧。

可可期货收低，因交易商获利了结。投资人担心埃博拉疫情可能蔓延至主要出产国科特迪瓦，提振可可价格升至三年半高位。

ICE阿拉比卡咖啡期货也上涨。

ICE-10月原糖期货 一度跳升逾4%，之后缩减涨幅，收高0.07美分，或0.5%，报14.15美分，该合约9月30日到期。交投最活跃的3月合约 收高0.09美分或0.6%，报15.73美分。

实货需求的传闻令10月/3月合约价差收窄，收报1.58美分，上周高见2.64美分。

交易商指市场臆测一中东买家订购约30万吨泰国原糖。中国加工厂上周据称买入15万吨泰国库存。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收高2.50美元，或0.6%，报412.10美元。

ICE-12月可可期货 收低31美元，或0.9%，收报每吨3,297美元，盘中升至2011年来最高的3,366美元。交投最活跃的Liffe-12月可可期货 跌26英镑，或0.8%，报每吨2,110英镑，此前触及2,155英镑的2011年3月最高。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高1.5美分，或0.8%，收报每磅1.809美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低7美元，或0.4%，报每吨1,929美元。(完)

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