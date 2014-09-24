纽约期市：可可期货触及三年半高位，阿拉比卡咖啡期货急升

路透纽约/伦敦9月24日 - 可可期货周三跳升，恢复大涨之势，盘中触及三年半高位，因担忧埃博拉疫情在西非扩散，可能拖累全球最大可可豆出产区的出口。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货急升近5%，受助于技术性买入信号，和天气预报显示最大咖啡豆种植国巴西近期天气干燥引发的担忧。指标原糖期货转跌为升，因巴西公布的最新收成报告显示，甘蔗压榨放缓。

ICE近月12月可可期货 收涨74美元，或2.2%，报每吨3,371美元， 因担忧埃博拉疫情扩散至科特迪瓦(象牙海岸)，盘中触及2011年5月以来最高3,379美元。该合约在连涨七日后周二走低。

伦敦Liffe-3月可可期货 收涨45英镑，或2.2%，报每吨2,112英镑，盘中触及次月合约2011年3月以来最高2,114英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跳升8.20美分，或4.5%，收报每磅1.891美元，盘中急升4.9%，至1.898美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨36美元，或1.9%，报每吨1,965美元。

ICE-10月原糖期货 收高0.47美分，或3.3%，报每磅14.62美分，10月/3月合约贴水SB-1=R收窄至1.28美分，周二为1.54美分，10月合约将于9月30日到期。

交投最活跃的3月原糖合约 转跌为升，收涨0.17美分，或1.1%，报每磅15.90美元。

Liffe-12月白糖期货 收涨3.40美元，或0.8%，报每吨415.50美元。(完)

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