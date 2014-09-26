纽约期市：ICE原糖期货本周大涨，阿拉比卡咖啡期货转跌为升

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约/伦敦9月26日 - ICE现货10月原糖期货周五飙升，本周录得2008年7月以来最大涨幅，因交易商在该合约到期前急于回补空头头寸，以及来自最大生产国巴西的消息利好。
阿拉比卡咖啡期货逆转稍早跌势，之前分析机构F.O.Licht预计巴西2015/16年产量下降。ICE可可期货从周四触及的三年半高位回落。
ICE-10月原糖期货 跳升0.71美分，或4.8%，收报每磅15.41美分。
市场传言中国、迪拜等国买家购买现货泰糖，引发原糖大涨，本周累积攀升14%。
ICE-3月原糖期货 上扬0.48美分，近3%，收报每磅16.56美分。
Liffe-12月白糖期货 攀升9.60美元，或2.3%，收报每吨428.10美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 在震荡交投中转跌为升，收涨3.75美分，或2.1%，报每磅1.8605美元，因预期供应收紧。
分析机构F.O. Licht的一位高级分析师称，巴西2015/16年的咖啡豆产量将较2014/15年减少300万包 (每包60公斤)。而国际咖啡组织的一位官员称，2014/15年，全球将出现400-500万包的咖啡豆供应短缺。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 攀升11美元，或0.6%，收报每吨1,955美元。
ICE-12月可可期货 回落22美元，或0.7%，收报每吨3,311美元。
Liffe-3月可可期货 收跌16英镑，或0.8%，收报每吨2,076英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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