纽约期市：ICE原糖期货本周大涨，阿拉比卡咖啡期货转跌为升

路透纽约/伦敦9月26日 - ICE现货10月原糖期货周五飙升，本周录得2008年7月以来最大涨幅，因交易商在该合约到期前急于回补空头头寸，以及来自最大生产国巴西的消息利好。

阿拉比卡咖啡期货逆转稍早跌势，之前分析机构F.O.Licht预计巴西2015/16年产量下降。ICE可可期货从周四触及的三年半高位回落。

ICE-10月原糖期货 跳升0.71美分，或4.8%，收报每磅15.41美分。

市场传言中国、迪拜等国买家购买现货泰糖，引发原糖大涨，本周累积攀升14%。

ICE-3月原糖期货 上扬0.48美分，近3%，收报每磅16.56美分。

Liffe-12月白糖期货 攀升9.60美元，或2.3%，收报每吨428.10美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 在震荡交投中转跌为升，收涨3.75美分，或2.1%，报每磅1.8605美元，因预期供应收紧。

分析机构F.O. Licht的一位高级分析师称，巴西2015/16年的咖啡豆产量将较2014/15年减少300万包 (每包60公斤)。而国际咖啡组织的一位官员称，2014/15年，全球将出现400-500万包的咖啡豆供应短缺。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 攀升11美元，或0.6%，收报每吨1,955美元。

ICE-12月可可期货 回落22美元，或0.7%，收报每吨3,311美元。

Liffe-3月可可期货 收跌16英镑，或0.8%，收报每吨2,076英镑。(完)

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