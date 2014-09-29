纽约期市：ICE-10月原糖期货在到期前上涨，可可期货有望连涨第三季

路透纽约/伦敦9月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一延续升势，因市场不确定将有多少周二到期的10月合约交割。

阿拉比卡咖啡期货上扬，因担忧巴西的干旱天气将损及作物。ICE可可期货持平，第三季势将连跌第六季。

ICE原糖期货延续上周大涨14%的涨势，在周二10月合约到期前，市场成交放量，且受展期交易影响走势震荡。

ICE-10月原糖期货 上扬0.25美分，或1.6%，收报每磅15.66美分，延续之前的涨势，因市场传言中国和迪拜糖厂在价格大跌后在现货市场逢低买入。

这将导致可用于10月合约交割的泰国原糖库存减少。

Liffe-12月白糖期货 上扬4.00美元，或0.9%，收报每吨432.10美元。

ICE-12月可可期货 收盘持平在每吨3,311美元，交易商观望埃博拉疫情是否扩散至最大可可生产国科特迪瓦(象牙海岸)。

Liffe-3月可可期货 回落1英镑，或0.05%，报每吨2,075英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 劲扬5.2美分，或2.8%，收报磅1.9125美元，成交清淡。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 攀升8美元，或0.4%，收报每吨1,963美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)