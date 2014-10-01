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货币新闻 | 2014年 10月 2日 星期四 03:31 BJT

纽约期市：ICE可可期货创近两年最大单日跌幅，因科特迪瓦出口数据利空

路透纽约/伦敦10月1日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三跌至两周低点，单日跌幅为约两年最大，因主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)出口数据和价格消息利空，且埃博拉病毒不太可能蔓延至该国，令市场放心。

ICE阿拉比卡咖啡期货连升四日，因最大种植国巴西干旱。而原糖期货下滑，因消息指10月合约现货交割消耗了大量供应。

ICE-12月可可期货 放量重挫117美元，或3.6%，报每吨3,142美元。触动了止损单令跌势扩大。

这是该期货自2012年10月来最大单日跌幅，因科特迪瓦政府上调价格支撑，且发布的数据显示，到港和出口增加。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收跌74英镑，或3.6%，报每吨1,998英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收涨7.05美分，或3.6%，报每磅2.0040美元，因交易商考虑巴西近期缺少降雨对产量的影响。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨62美元，或3.1%，报每吨2,054美元。

ICE-3月原糖期货 下跌0.41美分，或2.5%，报每磅16.04美分。

Liffe-12月白糖合约 收跌3.80美元，或0.9%，报每吨418.50美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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