纽约期市：ICE可可期货创近两年最大单日跌幅，因科特迪瓦出口数据利空

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
路透纽约/伦敦10月1日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三跌至两周低点，单日跌幅为约两年最大，因主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)出口数据和价格消息利空，且埃博拉病毒不太可能蔓延至该国，令市场放心。
ICE阿拉比卡咖啡期货连升四日，因最大种植国巴西干旱。而原糖期货下滑，因消息指10月合约现货交割消耗了大量供应。
ICE-12月可可期货 放量重挫117美元，或3.6%，报每吨3,142美元。触动了止损单令跌势扩大。
这是该期货自2012年10月来最大单日跌幅，因科特迪瓦政府上调价格支撑，且发布的数据显示，到港和出口增加。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收跌74英镑，或3.6%，报每吨1,998英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收涨7.05美分，或3.6%，报每磅2.0040美元，因交易商考虑巴西近期缺少降雨对产量的影响。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨62美元，或3.1%，报每吨2,054美元。
ICE-3月原糖期货 下跌0.41美分，或2.5%，报每磅16.04美分。
Liffe-12月白糖合约 收跌3.80美元，或0.9%，报每吨418.50美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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