纽约期市：ICE原糖上涨，阿拉比卡咖啡期货连升五日后回软

路透纽约/伦敦10月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货缩量走高，受技术性买盘带动，交易商消化本周合约到期因素，并等待下周的行业会议。

阿拉比卡咖啡期货在连升五日后回软，可可期货继续下滑，因预期供应充足。

ICE-3月原糖期货 收高0.39美分，或2.4%，报每磅16.44美分，在近期低点15.51和近期高位16.95美分的区间中部徘徊后，尾盘发力上涨。

伦敦Liffe-12月白糖合约 收高9.40美元，或2.2%，报每吨428.40美元。

12月阿拉比卡咖啡期货月合约 跌2.1美分或1%，报2.0650美元，从周四触及的逾五个月高位2.1375美元回落，遭遇阻力后近期买盘动能消竭。

尽管周五收低，但本周阿拉比卡咖啡期货仍大涨11%，因担心主要产国巴西天气干燥对2015/16年度产量的影响。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 升27美元，或1.3%，结算价报每吨2,080美元。

ICE-12月可可期货 连续第四个交易日下跌，收低34美元，或1.1%，报每吨3,056美元，较上周触及的三年半高位3,399美元回落了9.7%。

Liffe-3月可可期货 升3英镑或0.15%，结算价报每吨1,972英镑。(完)

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