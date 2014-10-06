纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货升至2012年来高位，因巴西天气干燥

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透纽约/伦敦10月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一暴涨超过9%，至逾两年半最高，因预报主要出产国巴西天气保持干燥，令市场担心可能对2015/16年度产量造成严重伤害。
ICE原糖期货也上扬，因预期巴西产量减少及汇率相关的波动，可可期货小涨。
12月阿拉比卡咖啡期货月合约 触及2.2550美元的2012年1月来最高，之后遭遇获利回吐回软，收盘报2.2080美元，升14.3美分或6.9%。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 升85美元，或4.1%，结算价报每吨2,165美元。
ICE-3月原糖期货 收高0.54美分，或3.3%，报每磅16.98美分，接近盘中触及的约四周高位16.99美分。
伦敦Liffe-12月白糖合约 收高6.00美元，或1.4%，报每吨434.40美元。
ICE-3月可可期货 收高22美元，或0.72%，报每吨3,058美元，之前连跌四日。Liffe-3月可可期货 升8英镑或0.4%，结算价报每吨1,980英镑。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2