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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 03:13 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货升至2012年来高位，因巴西天气干燥

路透纽约/伦敦10月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一暴涨超过9%，至逾两年半最高，因预报主要出产国巴西天气保持干燥，令市场担心可能对2015/16年度产量造成严重伤害。

ICE原糖期货也上扬，因预期巴西产量减少及汇率相关的波动，可可期货小涨。

12月阿拉比卡咖啡期货月合约 触及2.2550美元的2012年1月来最高，之后遭遇获利回吐回软，收盘报2.2080美元，升14.3美分或6.9%。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 升85美元，或4.1%，结算价报每吨2,165美元。

ICE-3月原糖期货 收高0.54美分，或3.3%，报每磅16.98美分，接近盘中触及的约四周高位16.99美分。

伦敦Liffe-12月白糖合约 收高6.00美元，或1.4%，报每吨434.40美元。

ICE-3月可可期货 收高22美元，或0.72%，报每吨3,058美元，之前连跌四日。Liffe-3月可可期货 升8英镑或0.4%，结算价报每吨1,980英镑。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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