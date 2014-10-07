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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 04:19 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下滑，尾盘获利了结卖压出笼

路透纽约/伦敦10月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二下滑，尾盘获利了结卖压出笼，昨日因巴西天气忧虑，期货价格被推升至逾两年半最高。

ICE可可期货收低，因投资人担心需求，而原糖期货升至两个月高位。

12月阿拉比卡咖啡期货月合约 收低4.45美分或2%，结算价报2.1635美元。周一该期货触及2.2550美元的2012年1月来最高，因担心主要产国巴西天气干燥可能影响明年产量。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 升11美元，或0.5%，结算价报每吨2,176美元。

ICE-12月可可期货 收低28美元，或0.9%，报每吨3,051美元。Liffe-12月可可期货 跌21英镑或1%，结算价报每吨1,986英镑。

ICE-3月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅17.03美分，盘中升穿17美分至17.12美分的8月初来最高。

伦敦Liffe-12月白糖合约 收平，报每吨434.40美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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