纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货走低，可可期货跌至四年半低位

路透纽约/伦敦10月8日 - 阿拉比卡咖啡期货周三放量走低，从本周触及的两年半高位回落，盘中走势震荡，因买家仍在场外观望，而投机客带动的购买热潮消退。因担心巴西天气干燥可能损及产量，投机客本周大举买入。

洲际交易所(ICE)可可期货跌至5月触及的低位，因预期供应充裕，和担忧需求放缓。原糖期货从周二触及的两个月高位回落。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 逆转稍早的涨势，收跌1.9美分，或0.9%，报每磅2.1445美元，因在近期上涨后，买家对入市买入迟疑不决。

该合约周一触及2012年1月以来最高2.2550美元。

罗布斯塔咖啡期货也走低。Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌25美元，或1.1%，收报每吨2,151美元。

ICE-12月可可期货 收跌13美元，或0.4%，报每吨3,038美元，盘中触及5月底以来最低3,030美元。

Liffe-3月可可期货 小跌10英镑，或0.5%，收报每吨1,953美元，接近日内低位1,952英镑。

ICE-3月原糖期货 跌0.11美分，或0.6%，收报每磅16.92美分，从昨日触及的两个月高位17.12回落。

Liffe-12月白糖期货 收跌4.30美元，或近1%，报每吨430.10美元。(完)

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