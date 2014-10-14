纽约期市：ICE可可期货反弹，受助于空头回补和担忧埃博拉疫情影响付运

路透纽约/伦敦10月14日 - 可可期货周二受一波尾盘空头回补涨势带动上扬，因担忧欧洲需求放缓而下跌至四个半月低位后反弹，对埃博拉疫情可能对供应造成影响的担忧继续吸引新买家入市。

阿拉比卡咖啡期货和ICE原糖期货也攀升，因预期主要生产国巴西的天气将继续保持干燥。

ICE-12月可可期货 上扬43美元，或1.4%，收报每吨3,102美元，涨势主要集中在最后半小时。

该合约开盘跌至5月底以来最低3,020美元，因有消息称，欧洲第三季可可加工量同比减少1.1%，至327,866吨，暗示需求转弱。

盘初小跌基本与市场预期一致，价格很快在周一收盘价附近企稳，尾盘在空头回补的带动下反弹，收复昨日的部分失地。

可可期价延续了数周稳步上扬的走势，因担忧埃博拉病毒可能干扰最大生产国科特迪瓦和加纳的付运。

Liffe-12月可可期货 上扬37英镑，或1.9%，收报每吨2,035英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 攀升3.8美分，或1.7%，收报每磅2.219美元，因预期直到周末，巴西咖啡豆种植区天气普遍干燥。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 回落14美元，或0.6%，收报每吨2,155美元。

ICE-3月原糖期货 上扬0.14美分，或0.8%，收报每磅16.81美分。Liffe-12月白糖期货 收涨2.30美元，或0.5%，报每吨426.60美元。(完)

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