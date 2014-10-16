纽约期市：ICE原糖期货从两周低位反弹，受助于空头回补

路透纽约/伦敦10月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四反弹，因在市场从两周低位反弹后，短线交易商被迫回补空头头寸。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货下跌超过2%，市场静待第三季北美加工数据出炉。阿拉比卡咖啡期货走坚，但波幅陷于昨日区间内，因有迹象显示，原本预报有雨的巴西部分主要种植区将不会出现降雨。

ICE-3月原糖期货 收涨0.17美分，或1%，报每磅16.67美分，盘中触及10月3日来最低16.28美分。Liffe-12月白糖期货 攀升6.10美元，或1.5%，报每吨427.20美元。

交易商称，巴西雷亚尔走低 以及全球供应充裕扶助限制涨幅。

ICE-12月可可期货 收跌67美元，或2.1%，报每吨3,086美元。伦敦12月可可期货 回落43英镑，或2.1%，报每吨2,021英镑。

第三季北美可可加工数据将在2000 GMT公布。美国交易商和业内消息人士本月稍早称，预期可可加工量按年增加2%到按年减少2%，可能触及纪录新高。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.10美分，或0.5%，收报每磅2.1710美元。Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 小跌1美元，或0.05%，收报每吨2,154美元。(完)

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