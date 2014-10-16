纽约期市：ICE原糖期货从两周低位反弹，受助于空头回补

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约/伦敦10月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四反弹，因在市场从两周低位反弹后，短线交易商被迫回补空头头寸。
ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货下跌超过2%，市场静待第三季北美加工数据出炉。阿拉比卡咖啡期货走坚，但波幅陷于昨日区间内，因有迹象显示，原本预报有雨的巴西部分主要种植区将不会出现降雨。
ICE-3月原糖期货 收涨0.17美分，或1%，报每磅16.67美分，盘中触及10月3日来最低16.28美分。Liffe-12月白糖期货 攀升6.10美元，或1.5%，报每吨427.20美元。
交易商称，巴西雷亚尔走低 以及全球供应充裕扶助限制涨幅。
ICE-12月可可期货 收跌67美元，或2.1%，报每吨3,086美元。伦敦12月可可期货 回落43英镑，或2.1%，报每吨2,021英镑。
第三季北美可可加工数据将在2000 GMT公布。美国交易商和业内消息人士本月稍早称，预期可可加工量按年增加2%到按年减少2%，可能触及纪录新高。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.10美分，或0.5%，收报每磅2.1710美元。Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 小跌1美元，或0.05%，收报每吨2,154美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。