纽约期市：可可期货上扬，因埃博拉疫情扰乱供应的忧虑缓解

路透纽约/伦敦10月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五上扬，因北美可可研磨数据强于预期，但在一主要业内机构称预计埃博拉疫情不会给市场造成“重大干扰”后，缩减涨幅。

阿拉比卡咖啡期货重挫，因主要种植国巴西迎来急需降雨的几率增加。原糖小跌。

ICE-12月可可期货 收涨32美元，或1%，报每吨3,118美元，盘初升至3,140美元，交易区间在昨日区间内。 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)－12月可可期货 上扬13英镑，或0.6%，报每吨2,034英镑。

国际可可组织(ICCO)在一份有关埃博拉疫情对西非可可行业造成的影响的声明中称，最大种植国科特迪瓦的出口商尽“一切努力”尽快付运可可。

可可期货盘初受到支撑，因第三季北美可可加工增加4.6%，超过市场预期。

交易商称，亚洲可可加工数据预计将在下周公布，可能显示按年减少，且第四季可能进一步回落。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌6.45美分，或3%，报每磅2.1065美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌37美元，或1.7%，报每吨2,117美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.62美分。Liffe-12月白糖期货 下跌1.20美元，或0.3%，收报每吨426.00美元。(完)

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