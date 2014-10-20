纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及三周半低位，因降雨促使投机客结清头寸

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透纽约/伦敦10月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一重挫6%，至三周半低位，因最大种植国巴西降阵雨缓解了对干旱将损害作物的担忧，促使投资者结清头寸。
ICE原糖期货攀升，因有消息称巴西一主要原糖出口港Santos着火。可可期货小涨。
近月ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌11.25美分，或5.3%，报每磅1.9940美元，盘中重挫至1.9720美元。
零星阵雨开始缓解巴西咖啡豆和甘蔗种植带炎热干旱的天气。
交易商称，此轮降雨，以及未来将有更多降水的预报促使投机客结清头寸，止损卖盘被触发使跌幅放大。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌68美元，或3.2%，报每吨2,049美元。
ICE-3月原糖期货 收涨0.06美分，或0.4%，报每磅16.68美分。Liffe-12月白糖期货 收涨1.70美元，或0.4 %，报每吨427.70美元。
ICE-12月可可期货 收涨2美元，或0.6%，报每吨3,120美元。Liffe-12月可可期货 收涨6英镑，或0.3%，报每吨2,028英镑。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。