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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 03:01 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及三周半低位，因降雨促使投机客结清头寸

路透纽约/伦敦10月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一重挫6%，至三周半低位，因最大种植国巴西降阵雨缓解了对干旱将损害作物的担忧，促使投资者结清头寸。

ICE原糖期货攀升，因有消息称巴西一主要原糖出口港Santos着火。可可期货小涨。

近月ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌11.25美分，或5.3%，报每磅1.9940美元，盘中重挫至1.9720美元。

零星阵雨开始缓解巴西咖啡豆和甘蔗种植带炎热干旱的天气。

交易商称，此轮降雨，以及未来将有更多降水的预报促使投机客结清头寸，止损卖盘被触发使跌幅放大。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌68美元，或3.2%，报每吨2,049美元。

ICE-3月原糖期货 收涨0.06美分，或0.4%，报每磅16.68美分。Liffe-12月白糖期货 收涨1.70美元，或0.4 %，报每吨427.70美元。

ICE-12月可可期货 收涨2美元，或0.6%，报每吨3,120美元。Liffe-12月可可期货 收涨6英镑，或0.3%，报每吨2,028英镑。(完)

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