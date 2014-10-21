纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从9月低位反弹，因加工商买入

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透纽约/伦敦10月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周二反弹，小幅收涨，整日交投震荡，成交放量，因在价格触及三周低位后，加工商买入。
价格跌穿关键支撑位后出现的技术性买盘也扶助推高此间市场。
洲际交易所(ICE)原糖期货走低，因供应过剩和巴西雷亚尔走低。可可期货回落。
投机性多头连续第二日结清头寸，拖累价格跌至9月底以来最低，因巴西气象机构Somar预报，本周末巴西主要咖啡豆种植省米纳斯吉拉斯将出现强降雨，缓解了对2015/16年作物因干旱受损的担忧。
交易商称，今日稍后，阿拉比卡咖啡期价触及60日移动均线切入位1.9318美元，拖累价格进一步回落至日低，后终端用户和交易商逢低吸纳。
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ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.2美分或0.1%，收报每磅1.9960美元，盘中重挫3.8%，至9月30日以来最低1.9180美元。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，报每吨2,059美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.24美分，或1.4%，报每磅16.44美分。
Liffe-12月白糖期货 回落5.60美元，或1.3%，报每吨422.10美元。
ICE-12月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,110美元。
Liffe-3月可可期货 跌6英镑，或0.3%，收报每吨1,992英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM