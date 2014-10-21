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货币新闻 | 2014年 10月 22日 星期三 04:53 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从9月低位反弹，因加工商买入

路透纽约/伦敦10月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周二反弹，小幅收涨，整日交投震荡，成交放量，因在价格触及三周低位后，加工商买入。

价格跌穿关键支撑位后出现的技术性买盘也扶助推高此间市场。

洲际交易所(ICE)原糖期货走低，因供应过剩和巴西雷亚尔走低。可可期货回落。

投机性多头连续第二日结清头寸，拖累价格跌至9月底以来最低，因巴西气象机构Somar预报，本周末巴西主要咖啡豆种植省米纳斯吉拉斯将出现强降雨，缓解了对2015/16年作物因干旱受损的担忧。

交易商称，今日稍后，阿拉比卡咖啡期价触及60日移动均线切入位1.9318美元，拖累价格进一步回落至日低，后终端用户和交易商逢低吸纳。

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ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.2美分或0.1%，收报每磅1.9960美元，盘中重挫3.8%，至9月30日以来最低1.9180美元。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，报每吨2,059美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.24美分，或1.4%，报每磅16.44美分。

Liffe-12月白糖期货 回落5.60美元，或1.3%，报每吨422.10美元。

ICE-12月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,110美元。

Liffe-3月可可期货 跌6英镑，或0.3%，收报每吨1,992英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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