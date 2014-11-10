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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 05:40 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六周低位，受累于技术性卖盘

路透纽约/伦敦11月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至六周低位，受累于尾盘出现的一波技术性卖盘，因预报称巴西降雨，以及作物生长良好的迹象抵消了对供应短缺的忧虑。

纽约可可期货上扬，受助于投机客空头回补。原糖期货走低。

阿拉比卡咖啡期货盘中攀升2%，之前国际咖啡协会(ICO)的官员警告称，2014/15作物年度可能出现总计约80万包的“巨大”供应缺口。

尽管很多市场人士已预计到会出现五年来首次供应短缺，但上述消息仍令部分投资者感到不安，因这是ICO首次公布供应缺口的具体数字。

天气预报机构称巴西干旱地区周末迎来降雨，但需要更多降雨才能缓解长期干旱造成的影响。

不过，涨势在交易的最后半小时消退，之前阿拉比卡咖啡期货触及位于200日移动均线切入位1.9021美元的阻力位。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 跌1.05美分，或0.6%，收报每磅1.8570美元，成交放量，盘中触及9月26日以来最低1.8540美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬4美元，或0.2%，报每吨2,023美元。

ICE-3月可可期货 上扬11美元，或0.4%，收报每吨2,894美元。LIFFE-3月可可期货 收涨1英镑，或0.1%，报每吨1,903英镑。

ICE-3月原糖期货跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.66美分。LIFF-12月白糖期货 上扬1.50美元，或0.4%，收报每吨420.40美元。(完)

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