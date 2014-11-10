纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六周低位，受累于技术性卖盘

标题新闻：FED副主席费舍尔称市场对联储今年稍后或缩表的暗示无甚反应，显示政策转变或顺利进行
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路透纽约/伦敦11月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至六周低位，受累于尾盘出现的一波技术性卖盘，因预报称巴西降雨，以及作物生长良好的迹象抵消了对供应短缺的忧虑。
纽约可可期货上扬，受助于投机客空头回补。原糖期货走低。
阿拉比卡咖啡期货盘中攀升2%，之前国际咖啡协会(ICO)的官员警告称，2014/15作物年度可能出现总计约80万包的“巨大”供应缺口。
尽管很多市场人士已预计到会出现五年来首次供应短缺，但上述消息仍令部分投资者感到不安，因这是ICO首次公布供应缺口的具体数字。
天气预报机构称巴西干旱地区周末迎来降雨，但需要更多降雨才能缓解长期干旱造成的影响。
不过，涨势在交易的最后半小时消退，之前阿拉比卡咖啡期货触及位于200日移动均线切入位1.9021美元的阻力位。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 跌1.05美分，或0.6%，收报每磅1.8570美元，成交放量，盘中触及9月26日以来最低1.8540美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬4美元，或0.2%，报每吨2,023美元。
ICE-3月可可期货 上扬11美元，或0.4%，收报每吨2,894美元。LIFFE-3月可可期货 收涨1英镑，或0.1%，报每吨1,903英镑。
ICE-3月原糖期货跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.66美分。LIFF-12月白糖期货 上扬1.50美元，或0.4%，收报每吨420.40美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌， 此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于 预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放 缓。 CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元 。 NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳 。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲 式耳。 美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预 估区间。 CBOT-5月豆油合约 收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认 为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。 5月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/ 豆油价差交易中处于守势。 今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105 ,