纽约期市：原糖急升逾4%，因受助于技术买入信号

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦11月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二放量急升超过4%，在升穿多个技术水准后吸引技术性买盘。
咖啡和可可期货小涨，展期活动提振ICE期货成交量。
ICE-3月原糖期货 急升，之前升穿上周五触及的高位15.86美分，之后又向上突破在16.24美分附近的下行趋势线。该合约在逼近50日移动均线切入位16.38美元的水准遇阻。
NickJen Capital的董事总经理Nick Gentile表示，“今日的走势完全受技术因素驱动。”
ICE-3月原糖期货 跳升0.57美分，或3.6%，收报每磅16.23美分，盘中跳升4.4%，至10月30日以来最高16.35美分。根据汤森路透初步数据，成交量超过15.9万口，较250日均值高出65%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖合约 上扬11.70美元，或2.8%，收报每吨432.10美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 攀升3.05美分，或1.6%，收报每磅1.8875美元。12月/3月合约展期导致成交量增至约4.2万口，较均值增加近一倍。11月19日是12月合约的首个交割通知日。
LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬8美元，或0.4%，收报每吨2,031美元。
ICE-3月可可期货 收涨25美分，或0.9%，报每吨2,919美元。LIFFE-3月可可期货 收高16英镑，或0.8%，报每吨1,919英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。