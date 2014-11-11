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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 03:19 BJT

纽约期市：原糖急升逾4%，因受助于技术买入信号

路透纽约/伦敦11月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二放量急升超过4%，在升穿多个技术水准后吸引技术性买盘。

咖啡和可可期货小涨，展期活动提振ICE期货成交量。

ICE-3月原糖期货 急升，之前升穿上周五触及的高位15.86美分，之后又向上突破在16.24美分附近的下行趋势线。该合约在逼近50日移动均线切入位16.38美元的水准遇阻。

NickJen Capital的董事总经理Nick Gentile表示，“今日的走势完全受技术因素驱动。”

ICE-3月原糖期货 跳升0.57美分，或3.6%，收报每磅16.23美分，盘中跳升4.4%，至10月30日以来最高16.35美分。根据汤森路透初步数据，成交量超过15.9万口，较250日均值高出65%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖合约 上扬11.70美元，或2.8%，收报每吨432.10美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 攀升3.05美分，或1.6%，收报每磅1.8875美元。12月/3月合约展期导致成交量增至约4.2万口，较均值增加近一倍。11月19日是12月合约的首个交割通知日。

LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬8美元，或0.4%，收报每吨2,031美元。

ICE-3月可可期货 收涨25美分，或0.9%，报每吨2,919美元。LIFFE-3月可可期货 收高16英镑，或0.8%，报每吨1,919英镑。(完)

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